Фентанил е причината за смъртта на рапъра Coolio

Coolio, рапърът, който бе сред най-известните имена в хип-хопа през 90-те години на миналия век с хитове като „Gangsta's Paradise“ и „Fantastic Voyage“, е починал миналата година заради опиата фентанил, съобщи мениджърът му, цитиран от АП.

Бившият дългогодишен мениджър на Coolio Джарез Поузи заяви пред Асошиейтед прес в четвъртък, че причината за смъртта на Coolio е фентанил и че в организма му е имало също следи от хероин и метамфетамин.

The death of rapper Coolio was due to the effects of fentanyl, heroin, and methamphetamines, his manager confirmed to CBS News. https://t.co/cDpFfWSakO