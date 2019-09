1. „Клуб закуска“

Едно емблематично за 80-те години заглавие, което завинаги промени филмите, посветени на съзряването. Петима ученици, които нямат нищо общо помежду си, са наказани да прекарат една събота в библиотеката на своето училище. Режисьорът Джон Хюз излага на показ стереотипите за ежедневието на тийнейджърите и многото общи неща, които те имат помежду си въпреки привидните разлики.

2. „10 неща, които мразя в теб“

Филмът, който носи звезден успех на своите главни герои – Хийт Леджър и Джулия Стайлс, излиза през 1999 г. Но и до днес остава един от най-добрите в жанра. Всеки, който има строг баща, може да се припознае в Бианка – момичето, на което е забранено да излиза на срещи, докато по-голямата ѝ сестра Кат не си намери гадже. Новият ученик Камерън е влюбен в Бианка и за да се справи с правилото на баща ѝ, той търси помощта на Патрик. Ако ви се гледа свежа комедия, изпълнена с много музика от 90-те – това е филмът за вас.

“I hate it when you're not around

and the fact you didn't call,

but mostly I hate the way

I don't hate you, not even close,

not even a little bit, not even at all."



- 10 Things I Hate About You (1999), dir. Gil Junger pic.twitter.com/So2jtthSRg