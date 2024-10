Вдъхновението за митичния еднорог се завърна от ръба на изчезването

Т върди се, че дългите рога на арабския орикс, известен още като "бял орикс" заради блестящата си бяла козина, са вдъхновение за приказки за митичния еднорог.

Бялата козина на ориксите е изключително адаптивна към околната среда и отразява слънчевата светлина, за да се охлади в пустинната жега, която може да достигне до 55 градуса по Целзий през лятото.

(Видеото е архивно: Диви животни бягат от пожарите)

Антилопата някога е бродила от Египет до Йемен, но през 70-те години на миналия век е класифицирана като изчезнала в дивата природа поради прекомерен лов.

Това даде тласък на усилията за опазване на животните, които включваха развъждане на вида в плен и повторното му въвеждане в дивата природа. Днес има около 1220 арабски орикси в дивата природа и 6000 до 7000 в плен, според Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

Днес арабският орикс все още е изправен пред някои заплахи от незаконен лов, прекомерна паша и суши, но впечатляващото му завръщане накара IUCN да повиши статута му от застрашен до уязвим през 2011 г. Хабитатът му сега обхваща Израел, Йордания, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

През 1962 г., когато по-малко от 500 арабски орикси остават в дивата природа, природозащитниците основават "Операция Орикс", за да спасят животните от изчезване. Екипи, изпратени в пустинята на днешен Южен Йемен, заловяват три орикса и ги отвеждат в зоопарка Финикс в Съединените щати за първия етап от програма за развъждане в плен.

Две десетилетия по-късно, благодарение на съвместните усилия на множество правителства, зоологически градини и природозащитни групи, проектът започва повторно въвеждане на животните в дивата природа. През 2007 г. нациите от целия ареал на вида се обединиха, за да формират стратегия за опазване на вида, включително регионална родословна книга, която води регистър на популациите в плен, за да контролира размножаването.

The Arabian oryx (Oryx leucoryx) is a striking desert antelope native to the Arabian Peninsula. Known for its elegant, straight horns and distinctive white coat, it is well-adapted to its harsh desert environment. Once extinct in the wild, successful conservation efforts have led… pic.twitter.com/J5X4u1yCVF