Това ли е най-старата секс играчка в Европа: Откриха дървен фалос на 2000 години

М акар че секс играчките обикновено се смятат за съвременни устройства, ново проучване показва, че те може да датират много по-отдавна, отколкото сме си мислили. Изследователите са открили странен дървен артефакт в римската крепост Виндоланда, за който има предположения, че може да е използван по време на секс.

Предметът е намерен заедно с десетки обувки и аксесоари за обличане, поради което първоначално се е смятало, че е инструмент за зашиване, пише Daily Mail. Нов анализ обаче показва, че фалосът в естествена големина - с дължина около 16 см, - всъщност е бил използван като сексуален инструмент.

В разговор с MailOnline д-р Роб Колинс, един от авторите на изследването, казва: "Ако предметът е сексуална играчка, смятаме, че това може да е най-старият пример от Великобритания".

Дървеният предмет е открит през 1992 г. във Виндоланда - римски форт южно от Адриановия вал в Северна Англия, където войниците са охранявали пътя от река Тайн до Солуей Фърт. Намерен е заедно с редица други артефакти и с много малки инструменти и занаятчийски отпадъци, като кожени отрези и обработени рога.

Това накарало откривателите да смятат, че предметът е бил инструмент за зашиване.

В новото си изследване обаче експертите от Университета в Нюкасъл и Университетския колеж в Дъблин поставят под въпрос дали това е така, като се има предвид фалическият характер на предмета. Фалическите предмети са били широко използвани в цялата Римска империя като средство за предпазване от лош късмет.

Малките фалически символи, издълбани от кост или изработени от метал, обикновено са били носени като педанти, а домовете често са били украсявани с фрески или мозайки с фали. Но като се има предвид реалистичният му размер, изследователите смятат, че дървеният предмет може да е бил използван не само за предпазване от злото.

Анализът разкрива, че двата края на предмета са забележимо по-гладки, което показва "многократен контакт с течение на времето".

"Размерът на фалоса и фактът, че е издълбан от дърво, повдигат редица въпроси за използването му", казва д-р Колинс.

