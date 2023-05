Разкриха причината за смъртта на двойничката на Ким Кардашиян

З вездата от OnlyFans, която похарчи хиляди долари за пластични операции, за да изглежда като Ким Кардашиян, е починала от сърдечен арест, след като "нелицензирана" лекарка ѝ инжектирала силикон в дупето. Това съобщава Daily Mail.

