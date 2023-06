Феновете на Бритни Спиърс са "смаяни": Ето на кого е посветен хитът ѝ „Toxic"

„Toxic“ е един от най-големите хитове на Бритни Спиърс, но феновете са шокирани, след като откриват, че може да става дума за песен, посветена на британска телевизионна звезда.

41-годишната певица издава сингъла през 2003 г., а текстът описва неин любовник като "опасен и пристрастяващ".

Но феновете разкриха, че неправдоподобният източник на вдъхновение зад песента може да е суперзвездата д-р Ноел Фицпатрик.

🚨 | Fans bemused after finding out Britney's Toxic was written about Supervet Noel Fitzpatrick



More below 👇 pic.twitter.com/4o4Wsm6ILl — LADbible (@ladbible) June 15, 2023

Съавтор на песента е Кати Денис, която написва парчето през същата година, в която се разделя с 55-годишния Ноел.

„Човекът, вдъхновил песента „Toxic“, е човек, с когото съавторката на песента Кати Денис се е срещала в началото на 2000 г., и който е скъсал с нея през 2003 г: Ноел Фицпатрик", пише Pop B*tch.

Малко вероятно е да сте знаели кой е той по онова време, но в днешно време повечето хора го познават по-добре като Супервет по американския Канал 4! Съобщава се, че Ноел и Кати се запознали, когато тя завела любимия си лабрадор Чарли във ветеринарната му клиника.

Скоро водещата Холи Уилоуби го попита в сутрешното предаване на телевизията дали той е човекът, който стои зад текста на песента: "I need a hit, baby, give me it“.

Britney Spears fans think they’ve worked out which random TV star ‘Toxic’ is about https://t.co/nFhgIMgQpB — The Independent (@Independent) June 16, 2023

Холи го попита, след като забеляза колекция от негови компактдискове във видеовръзката: "Ти ли си този, за когото е написана песента? Това ли си ти? Моля, кажи "да". Ноел отговори: "Може би трябва да попиташ Кайли Миноуг дали "I Can't Get You Out Of My Head" е написана за мен". Всъщност Кайли е отказала „Toxic“, преди да бъде предложена на Бритни.

Феновете се включиха в Twitter, за да споделят изненадата си. Един от тях написа: "Открих този факт тази седмица, че това е песен, написана за Ноел Фицпатрик.“

Друг добави: "Забавен факт на днешния ден! Песента "Toxic" на Бритни Спиърс е за Ноел Фицпатрик, суперзвездата“.

Трети добави: "Все още не мога да се примиря, че "Toxic" е за Ноел Фицпатрик".

Ноел е бил лице на телевизионни сериали, сред които "Бионичният ветеринар" и "Супертранс".

Ветеринарната му практика включва две болници, специализирани в ортопедия и неврохирургия и онкология и хирургия на меките тъкани в Съри.