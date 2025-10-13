„В най-добрата форма съм!“: Дженифър Лопес показа новото си тяло

Д женифър Лопес разкри, че се намира в най-добрата си форма досега, след като е преминала през интензивни тренировки за предстоящия си филм „Целувката на жената-паяк“. Холивудската звезда сподели, че е в „бойна форма“ след месеци репетиции и снимки, проведени през май 2024 г.

Източник: БТА/АР

По време на участието си в шоуто „На живо с Кели и Марк“, любимката на феновете разказа за преживяванията си, докато е работила по проекта:

„Току-що завърших филм, наречен ‘Целувката на жената-паяк’, където всичко беше пеене и танци — едновременно вълнуващо и изтощително“, каза тя в ефир. „Сега съм готова да тръгна. В най-слабата форма съм, в която някога съм била. В момента съм във форма за борба.“

Jennifer Lopez reveals she got 'very thin' for Kiss Of The Spider Woman as an expert says the star 'got down to 125lbs' https://t.co/QwBKUVJ3ij — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 9, 2025

Лопес обясни, че подготовката е изисквала пълна отдаденост: „Това е непрекъснато движение на тялото, ежедневно усилие, пътуване, по два часа физическа работа всяка вечер“, добави тя. „Това е време, когато наистина влизам в отлична здравословна форма.“

Певицата и актриса отдавна подчертава колко важно е за нея да поддържа активен и здравословен начин на живот, особено когато започва нови проекти.

Заснета в един от най-предизвикателните периоди в живота ѝ, ролята на Ингрид Луна се оказва едновременно трудна и дълбоко възстановяваща.

„Беше трудно да не мисля за някои неща, но по някакъв начин това бяха и най-добрите, и най-лошите времена,“ сподели тя в интервю за CBS Sunday Morning. „Всеки момент на снимачната площадка беше изпълнен с щастие. А после, когато се прибирах у дома, не беше чудесно.“

Лопес описва филма като послание, от което светът се нуждае именно сега: „Мисля, че е необходим, защото живеем във време, в което има много омраза... Демонизира се латино общността, както и куиър общността,“ каза тя. „Трябва да си напомняме, че любовта е отговорът, а не омразата.“

The Reason Behind Jennifer Lopez's 'Very Thin' Look For 'Kiss of the Spider Woman' https://t.co/bT63LdlRnP — The Blast (@TheBlastNews) October 11, 2025

След като финализира развода си с Бен Афлек през януари, актрисата споделя, че въплъщаването на герой, роден във въображението на аржентински затворник, ѝ е дало възможност за бягство и лична трансформация:

„Тази роля ми помогна да израсна по начин, по който имах нужда да израсна — да стана по-осъзната за себе си,“ казва Лопес. „Сега съм различен човек от това, което бях миналата година.“