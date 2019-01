По време на основен ремонт в бутика на модната къща "Оскар де ла Рента" в Париж беше открита картина от ХVII век, съобщава в. "Ню Йорк таймс".

Зад една от стените работниците се натъкнали на платно, нарисувано с маслени бои с размери три на шест метра.

На картината били изобразени маркиз и придворни в облекла от XVII век, пристигащи в Ерусалим.

Според изкуствоведа Стефан Пинта новооткритата творба е дело на фламандския художник Арно де Вуес, роден през 1644 година.

Във връзка с находката ремонтът е бил отложен за края на есента.

Вестникът отбелязва, че помещението за бутика на "Оскар де ла Рента" e е бил избран от изпълнителния директор на компанията Алекс Болън. Той е обещал на собствениците на сградата да реставрира картината за своя сметка, ако му разрешат тя да остане в бутика.

Планирано е картината да бъде дадена за реставрация през месец май.

