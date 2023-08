В домашни дрехи и без грим: Ким Катрал сподели снимка от рождения си ден

З вездата от "Сексът и градът" Ким Катрал сподели снимка от празнуването на рождения си ден с последователите си в социалните мрежи.

На 21 август Ким Катрал навърши 67 години. На този ден актрисата публикува снимка в личния си профил в Instagram, на която се появи в домашни дрехи и без грим. Звездата държеше чиния с две парчета торта със свещи.

„Честит рожден ден, прекрасна Ким“, „Най-красивата Саманта, обожавам те, честит рожден ден“, „Честит рожден ден, кралице“, пишат фенове на актрисата в коментарите.

През юни Ким Катрал даде дълго интервю за Sunday Times, в което говори за отношението си към пластичната хирургия. Актрисата отбеляза, че преди не е искала да "ляга под ножа", защото е била по-млада, но с възрастта нейните възгледи са се променили.

Kim Cattrall turns 67 today. The British-born Canadian-American actress is best known for her role as the sexually liberated Samantha Jones in the Sex and the City series for which she won a Golden Globe for Best Supporting Actress in 2002. pic.twitter.com/KVREwkuyag