В борба с рака: Херцогинята на Йорк се е подложила на операция

С ара Фъргюсън, херцогинята на Йорк, се е подложила на операция, след като е била диагностицирана с рак на гърдата, разкри тя в епизод на подкаста си "Tea Talks".

По време на подкаста, който беше записан миналата седмица преди операцията ѝ, Фъргюсън каза: "Утре отивам на мастектомия".

"Искам всеки един човек, който слуша този подкаст, да отиде да се прегледа, да се изследва и да го направи", каза Фъргюсън.

Според британската Асоциация на пресата (PA) Фъргюсън е напуснала болница "Крал Едуард VII" в Мерилебон, централен Лондон, в неделя и се твърди, че се възстановява със семейството си в Уиндзор.

Говорител на херцогинята е заявил: "Сара, херцогинята на Йорк, наскоро беше диагностицирана с ранна форма на рак на гърдата, открита при рутинен мамографски преглед. Тя беше посъветвана, че трябва да се подложи на операция, която се проведе успешно. Херцогинята получава най-добрите медицински грижи и лекарите ѝ казаха, че прогнозата е добра. В момента тя се възстановява заедно със семейството си."

