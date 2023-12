7 исторически предсказания, които се сбъднаха

С уперсилите не винаги са ограничени до екрана на киното. Някои хора твърдят, че владеят изкуството на предсказанието. Повечето пророчества в историята не са нищо повече от просто предположения, но някои уцелиха право в десетката. Нека да разгледаме седем от тях, които се оказаха верни.

1. АЛЕКСИС ДЕ ТОКВИЛ

Година на предсказване: 1840 г.

Предсказанието: Студената война

Френският аристократ и политически философ Алексис дьо Токвил обикалял САЩ в началото на XIX-ти век. След пътуванията си той написал нашумялата след това книга De La Démocratie en Amérique (Демокрацията в Америка). Неговите проницателни наблюдения върху страната довели до няколко прогнози за нейното бъдеще. Една от които била за съперничеството между Америка и Русия, като заявил, че двете страни ще „държат съдбата на половината свят в ръцете си един ден“.

Това било необичайно мнение за тогава, тъй като и Русия, и Америка виждали Великобритания като техен враг. Също така и двете страни били на противоположни части на планетата, всяка с много възможност за разширяване. Въпреки това, Дьо Токвил предвидил проблемите, които можели да възникнат, заради различните идеологии и вярвал, че и двете страни се движат към неизбежен сблъсък.

Повече от век по-късно светът наистина затаил дъх, когато двете суперсили се сблъскали по време на Студената война, доказвайки, че наблюденията на Дьо Токвил били съвсем на място.

2. МАРК ТВЕН

Година на предсказване: 1909 г.

Предсказанието: Собствената му смърт

По-известен с псевдонима си Марк Твен, Самюел Лангхорн Клеменс е роден през ноември 1835 г., малко след като Халеевата комета се появила в небето.

През 1909 г. авторът на Хъкълбери Фин бил цитиран да казва от неговия биограф Албърт Бигълоу Пейн: „Дойдох с Халеевата комета през 1835 г. Тя ще дойде отново следващата година и очаквам да си тръгна с нея. Ще бъде най-голямото разочарование в живота ми, ако не си отида с Халеевата комета. Всемогъщият е казал без съмнение: „Ето тези двама дойдоха заедно и трябва заедно да си отидат.“

Така на 21 април 1910 г., само един ден след повторното появяване на известната комета, Твен починал от сърдечен удар.

3. НИКОЛА ТЕСЛА

Година на предсказване: началото на 1900 г.

Предсказанието: Wi-Fi, мобилни телефони и интернет

Американецът от сръбски произход Никола Тесла бил не само забележителен учен и изобретател през живота си, но и изключителен футурист, който направил няколко правилни прогнози за напредъка на технологиите отвъд своето време.

В интервю от 1909 г. за New York Times, прочутият физик предрекъл изобретяването на Wi-Fi и мобилните телефони десетилетия преди да бъдат създадени. „Скоро ще бъде възможно да се предават безжични съобщения по целия свят толкова просто, че всеки човек ще може да притежава и управлява собственото си устройство.“

В друго интервю от 1929 г. изглежда предсказал създаването на интернет - повече от 50 години преди да бъде осъществен. „Когато безжичната технология бъде приложена перфектно, цялата земя ще се превърне в огромен мозък. Ще можем незабавно да комуникираме едни с други, независимо от разстоянието.“

4. ФЕРДИНАНД ФОШ

Година на предсказване: 1919 г.

Предсказанието: Втората световна война

Фердинанд Фош е френски генерал, който служил като върховен съюзнически главнокомандващ по време на Първата световна война. Много историци смятат неговия принос във военните усилия за неразделна част от осигуряването на победа.

Опитен военен мислител, Фош бил ключов преговарящ във Версай след капитулацията на Германия. Той вярвал, че само пълната окупация на Рейнланд ще защити Франция от бъдеща германска агресия. Исканията му обаче били пренебрегнати.

Недоволен от изхода на Версайския договор, Фош заявил по време на подписването му: „Това не е мир. Това е примирие за двадесет години.“

Почти точно двадесет години по-късно, германската агресия дава тласък на Втората световна война, доказвайки, че пророчеството на Фош е правилно.

5. ДЖОН ЕЛФРЕТ УОТКИНС

Година на предсказване: 1900 г

Предсказанието: Фотографска технология

Сравнително неизвестният американски инженер на име Джон Елфрет Уоткинс написал статия, със заглавие: „Какво може да се случи през следващите сто години“. Той я написал през декември 1900 г., като много от неговите идеи са невероятно далновидни.

Едно такова предсказание било изобретяването на нова фотографска технология. „Снимките ще бъдат изпращани по телеграф от всяко разстояние“, пише той. „Ако има битка в Китай след сто години, моментни снимки на нейните най-забележителни събития ще бъдат публикувани във вестниците час по-късно... снимките ще възпроизвеждат всички цветове на природата.“

Уоткинс демонстрирал невероятна далновидност, тъй като цветната фотография не само била само експериментална през 1900 г., но идеята, че една камера може да предава изображения по целия свят била отвъд това, което някой е говорел по онова време.

6. РОБЪРТ БОЙЛ

Година на предсказване: средата на XVII-ти век

Предсказанието: Трансплантация на органи

Обявен за един от основателите на съвременната химия, Робърт Бойл създал списък с желания през 60-те години на XVI-ти век, докато помагал за основаването на Кралското общество, сега Британската национална академия на науките.

Списъкът бил документиран в личния му дневник и бил доста забележителен предвид факта, че той пишел във време, в което думата „наука“ дори не била измислена и все още много се вярвало в магията. Едно от неговите интересни предсказания било това за трансплантацията на органи. Той написал: „Лечение на болести от разстояние или поне чрез трансплантация“.

Първата трансплантация на органи в Европа била осъществена през 1954 г., около 300 години след предсказанието на Бойл.

7. ЖУЛ ВЕРН

Година на предсказване: 1865 г

Предсказанието: Кацане на Луната

Докато английският автор Х. Г. Уелс може и да има най-големи претенции към прозвището „бащата на научната фантастика“, френският писател Жул Верн е също толкова близо до титлата.

Известен с книгите си „Двадесет хиляди левги под моретата“ (1870 г.) и „Около света за осемдесет дни“ (1872 г.), той написал и една книга, наречена „От Земята до Луната“ през 1865 г. Повече от век преди хората действително да кацнат на Луната. Историята на Верн описва това постижение с удивителна точност. Той не само предсказва постижението, но включва и някои изчисления, които по-късно ще се окажат невероятно близки до реалните цифри.

Той също така включил няколко други подробности, които се оказали забележително точни. В книгата му изстрелването на ракетата се случило във Флорида, която сега е мястото на космическия център Кенеди, откъдето бяха изстреляни известните мисии Аполо.

Верн също описал екипаж от трима човека и нарекъл своя космически кораб Колумбиад. Истинският команден модул на Аполо 11 бил наречен Колумбия и неговият екипаж бил от трима души. Накрая, в романа на Верн, астронавтите се върнали безопасно на Земята, като скочили с парашут в морето, преди да чакат спасение. Екипажът на Аполо 11 се спусна в Тихия океан с помощта на парашути и по същия начин очаквали спасение.