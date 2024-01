UV лампите за гел лак могат да увредят вашето ДНК, има ли повод за притеснение

У лтравиолетовите (UV) лампи за лак за нокти, които обикновено се използват за маникюр с гел лак, могат да увредят ДНК на ръцете ви и да причинят мутации. Това сочи ново изследване, съобщи IFLScience

Този тип лампи са често срещани в салоните за красота, но въпреки широкото им използване и факта, че някои спектри на ултравиолетовите лъчи са известни като канцерогенни, никога не е провеждано официално изследване на въздействието на излъчваната от тях радиация върху клетките на бозайниците.

За разлика от солариумите, които използват различен спектър на UV лъчите (280-400 nm) и за които е доказано, че причиняват рак, устройствата за сушене на лак за нокти (340-395 nm) почти не са изследвани.

"Ако погледнете начина, по който се представят тези устройства, те се предлагат на пазара като безопасни, без нищо, от което да се притеснявате", казва в изявление Людмил Александров, професор по биоинженерство, както и по клетъчна и молекулярна медицина.

"Но доколкото ни е известно, досега никой не е изследвал тези устройства и как те влияят на човешките клетки на молекулярно и клетъчно ниво", посочва той.

