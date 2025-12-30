Любопитно

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

30 декември 2025, 13:26
Източник: iStock/GettyImages

Н икой не иска да започне новата година с тежка глава. За мнозина обаче 1 януари се свързва със силно главоболие, гадене и пълна липса на енергия.

Как да избегнем махмурлук в първия ден на новата година, разказва РБК-Украйна с позоваване на Daily Express.

Защо получаваме махмурлук?

Основната причина за неразположение след консумация на алкохол е дехидратацията. Алкохолът е диуретик, което означава, че кара тялото активно да губи течности заедно с важни минерали. Ето защо експертите съветват да не се започва „лечението“ на махмурлука с кафе или мазни храни, а с възстановяване на водния баланс.

Лекарите подчертават: обикновената вода е полезна, но е още по-ефективно да се добавят електролити към нея. Това са минерали, които са необходими за функцията на мускулите и нервната система, но бързо се губят, когато пиете алкохол. Напитките или таблетките с електролити могат да помогнат за намаляване на умората, световъртежа и главоболието.

Най-добре е да ги използвате преди лягане след тържеството – тогава тялото ще започне да се възстановява през нощта.

Кафето не лекува махмурлук

Кафето, въпреки популярния мит, не лекува махмурлук. Напротив, кофеинът има и диуретичен ефект и може само да засили дехидратацията. Фармацевтите съветват да оставите настрана кафето и да дадете предпочитание на вода или електролитни напитки, особено ако има гадене или слабост.

Какво да ядете, ако имате махмурлук

Можете допълнително да помогнете на тялото си с храна. Лекарите препоръчват на следващия ден да се консумират храни, богати на калий: банани, портокали, кайсии, зеленолистни, спанак, броколи, картофи, гъби и грах. Те помагат за възстановяване на електролитния баланс и ускоряват възстановяването.

Не забравяйте за основния фактор, който е сънят. Алкохолът нарушава фазата на дълбок сън, така че тялото няма време да се възстанови. Експертите съветват на 1 януари да си позволите повече почивка, кратки дневни дрямки и спокоен режим без стрес.

Друг съвет е да спрете да пиете възможно най-рано. На черния дроб ви е необходим около час, за да преработи една единица алкохол. Колкото по-рано оставите чашата си, толкова по-големи са шансовете ви да се събудите без махмурлук и да започнете 2026 г. с добро настроение.

Източник: rbc.ua    
