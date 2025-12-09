Не носете тези цветове на Нова година

А ко все още не сте избрали тоалет за новогодишната нощ и празненството за посрещане на новата 2026 г., време е да се замислите. Независимо дали ще празнувате само със семейството в домашна обстановка, в лъскав ресторант или на екзотична дестинация – официалната дреха е задължителна.

Официалният тоалет или поне по-спретнатите дрехи (не и домашният анцуг) показват уважение първо към самите себе си, към хората, с които празнуваме и към предстоящата година, към която със сигурност всички имат големи очаквания.

Според астролозите, на Нова година е важно не само да изберете красив тоалет, но и да избягвате нюанси, които могат да блокират щастието, парите или любовта още в началото на 2026 г.

Огненият кон (бел.ред. знакът на 2026 г. според Китайския календар) реагира силно на цветовете, така че неправилният избор може да донесе умора, конфликти или усещане за застой.

Вижте кои цветове да НЕ носите на Нова година в нашата галерия.