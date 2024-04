Уникалните вина, родени от черни вулканични кратери

Н а испанския остров Лансароте в конични вдлъбнатини, изградени в пластове от вулканична пепел, се произвеждат вина, които са създадени от поколения изобретателност и упорит труд.

Когато се гледат отдалеч, лозята на испанския остров Лансароте показват малко признаци на живот. Обширният черен терен е изпъстрен с поредица от конусовидни вдлъбнатини, подобни на отпечатъците на митичен гигант, отпечатани в тъмната земя. Но ако се приближите малко, всеки малък кратер ще разкрие лоза в сърцето си.

Само на 127 км от Африка, Лансароте е най-източният от Канарските острови - архипелаг, оформен от огъня. Дори сред своите вулканични съседи той се отличава с прозвището "Островът на вулканите" заради над 300-те си лавови изригвания. Макар че пейзажът често е описван като лунен, той също така навява мисли за това как може да е изглеждала Земята преди появата на човечеството.

Вулканите в Националния парк Тиманфая са изригнали за последен път през 1824 г., но именно предишната серия изригвания, започнала през 1730 г. и продължила шест години, е променила живота на този остров. Лавата покрива една четвърт от територията, разрушава селата, предизвиква глад и принуждава много хора да емигрират. Прощалният дар на бедствието е дебел слой пикон (вулканична пепел).

Вино се произвежда на архипелага от XV век, когато пристигат първите испански колонисти. Виното от близкия остров Тенерифе намира желаещи клиенти в Англия - дори Шекспир отбелязва качествата му в пиесата си "Хенри IV": "..,Вярвам, че сте изпили твърде много канарско и това е прекрасно търсещо вино" - но за разлика от Тенерифе, жителите на Лансароте правят вино само за лична консумация до изригването на вулкана през 1730 г.

За малцината издръжливи, които остават след бедствието, обаче необходимостта става майка на изобрeтателността. След като прекопават пикона на ръка в търсене на обработваемата земя, на която са произвеждали зърнени култури, те откриват, че почвата вече не е подходяща за пшеница и просо. Лозовите насаждения обаче могат не само да оцелеят и дори процъвтяват, а тайната съставка е вулканичната пепел.

Повечето винарски райони в света разчитат на поне 300 мм годишни валежи, но Лансароте получава само около 150 мм, а често и по-малко. В допълнение към това островът редовно е брулен от силни пасати от североизток и трябва да се бори с калима - прашни бури, които се разразяват няколко пъти годишно и понякога продължават с дни. Пясъкът и почвата от Сахара се задържат в горещия и сух въздух, като придават на небето неземен оттенък с цвят на сепия и покриват острова с гъст прах. Когато настъпи калима, местните жители се шегуват, че някой сигурно играе футбол в Мароко.

При тези условия фермерите нямали друг избор, освен да проявят творчество.

"От ден на ден нивите им потъвали в пепел и всичко, което знаели как да правят, изчезнало", коментира Нереида Перес, технически координатор на регулаторния съвет за вината на Лансароте.

"Тяхното решение? Изкопават хойо, или конични вдлъбнатини, широки три метра и дълбоки три до четири метра. След като засаждат лозята, те ги покриват с дебел слой пикон и ограждат североизточната страна на всеки хойо с ниска полукръгла стена, изградена от камъни от лава", казва Перес.

Discovering the #wines of #Tinos , the great wines of the #Cyclades 🍇



One of the oldest wine-producing 🍷 countries on our planet, #Greece has been cultivating vines for over 6,000 years



🔗https://t.co/VgMrJzJxQY… @Le_Figaro⁩ #wine 🍇🍇 pic.twitter.com/rM7f7SpkYK