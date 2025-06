Най-древната пирамида на Египет разкрива тайните си

О громният и изключително древен некропол в Сакара, разположен в египетската пустиня, е изпълнен с исторически чудеса. Седемнадесет египетски владетели са избрали това място за своето вечно упокоение, изграждайки там пирамиди и гробници за задгробния си живот, пише Historic Mysteries.

Това със сигурност не са най-големите или най-добре запазените пирамиди в целия Египет. Но те са най-старите, а сред тях е разположена стъпаловидната пирамида на Джосер, най-старата от всички.

Смята се, че тази пирамида е в центъра на най-стария цялостен каменен строителен комплекс в историята. Невъзможно е да се надцени колко монументален е бил този проект: от тази първа структура произлиза цялото египетско пирамидално строителство, обхващащо хиляди години.

Какво е накарало фараона, известен като Джосер, да построи такава странна гробница ? И какво знаем за самия загадъчен фараон и света, в който е живял?

Гробница за всички времена

