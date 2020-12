Снимат биографичен филм за Уитни Хюстън

Б иографичен филм ще проследи живота на певицата Уитни Хюстън.

"I wanna dance with somebody" ще е по сценарий от Антъни Маккартън, сценаристът на "Бохемска рапсодия" – филм за живота на Фреди Меркюри и групата "Queen".

Главната роля е поверена на британската актриса Наоми Аки.

Наоми Аки Източник: Getty Images/Guliver

"Прослушването на Аки беше толкова могъщо, че ме побиха тръпки“, казва музикалният магнат Клайв Дейвис, който е работил в тясно сътрудничество с покойната Уитни Хюстън. Дейвис също така е един от продуцентите на филма.

"Въпреки че несравнимият глас на Уитни се използва при всички песни, необикновеният актьорски диапазон на Наоми й позволява майсторски да улавя уникалния чар на Уитни – звездната й сила, както и личните й битки", казва той.

28-годишната Наоми Аки е носител на наградата БАФТА за изпълнението си в "The End of the F***ing World".

Тя е участвала също в "Doctor Who", "Yardie", изпълнява ролята на Яна във филма на "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър", (2019).

В изявление за "Variety" и "The Hollywood Reporter" режисьорът Стела Меги заяви:

"Прекарахме по-голямата част от последната година в изчерпателно търсене на актриса, която да се въплъти в образа на Уитни Хюстън".

Очаква се филмът да излезе на голям екран през 2022 г.

Уитни Хюстън почина през 2012 г. Нейни незабравими хитове са Saving All My Love For You и I Will Always Love You.

Тя направи своя актьорски дебют в романтичния трилър "Бодигард" (1992 г.), където си партнира с Кевин Костнър.

