Семейство Байдън приветства котката Уилоу в Белия дом

П резидентът на САЩ Джо Байдън и първата дама Джил Байдън най-накрая прибавиха обещаната котка към домашните си любимци, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Името на новата президентска питомка е Уилоу.

Сиво-бялата тигрова писана със зелени очи е на две години и идва от ферма в Пенсилвания.

