Подаръкът на Борис Джонсън за Байдън, какво е посланието

П резидентът на САЩ Джо Байдън и британският премиер Борис Джонсън размениха подаръци.

Белият дом съобщи, че Байдън е подарил на министър-председателя

"велосипед американско производство и велосипедна каска, изработена по поръчка от "Биленки Сайкъл Уъркс", малко семейно предприятие от Филаделфия". Байдън е родом от Пенсилвания. Белият дом заяви, че подаръкът е връчен като "жест на приятелство и във връзка с общия им интерес към колоезденето", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Кабинетът на Джонсън съобщи, че премиерът е подарил на Байдън

снимка в рамка с портрет на Фредерик Дъглас, нарисуван върху стена в Единбург от британския уличен художник Рос Блеър.

Дъглас е чернокож аболиционист (политическо движение за премахване на робството) от 19 век, посочва Ройтерс. Той бяга от робството в САЩ и се превръща в аболиционистки водач, който обикаля Великобритания и Ирландия, откъдето са и семейните корени на Байдън.

