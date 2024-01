Уилям Дефо получи звезда на Алеята на славата

В понеделник Холивудската алея на славата даде началото на първата си звездна церемония за годината, като награди Уилям Дефо със звезда на булевард "Холивуд" в Лос Анджелис.

Докато 68-годишният актьор от "Спайдър мен" говореше пред тълпа, събрана на кръстовището на "Холивуд" и "Вайн Стрийт" в Лос Анджелис, той извика съпругата си Джиада Колагранде, режисьор и музикант, за когото е женен от 2005 г.

Willem Dafoe kisses his newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/1cLUddVmHR

"Накрая, благодаря на съпругата ми Джиада Колагранде, която ме учи на благодарност и ми напомня да не плюя на късмета си“, сподели той в края на речта си.

На церемонията присъстваха звездните приятели на Дефо Патриша Аркет, Педро Паскал, Марк Ръфало, Камила Мороне и Гилермо Дел Торо и други, писа сп. People.

Willem Dafoe gets a star on the Hollywood Walk of Fame. ‘He is the greatest American actor in our lifetime,’ actor Pedro Pascal said at the star unveiling ceremony pic.twitter.com/vL5QNMmy02