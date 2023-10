Учител от Минесота постави световен рекорд с гигантска тиква с тегло 1 247 кг.

У чител по градинарство от Минесота постави световен рекорд в Калифорния за най-тежка тиква, след като отгледа гигантска тиква с тегло 1 247 килограма, предаде Асошиейтед прес.

Травис Гиънгър от Анока, Минесота, спечели 50-ото световно първенство по претегляне на тикви в Халф Мун Бей, Калифорния, с огромна оранжева тиква, от която могат да се получат поне 687 пайове.

This man just won the world championship for pumpkin size. Here's how much it weighed | https://t.co/BAT0L4zl4j pic.twitter.com/Mv6ggRqNhe