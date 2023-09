Астронавти, жонгльори и плюшени мечета: Кой влиза в Рекордите на Гинес за 2024 г.

М ного хора в даден момент са обмисляли как биха искали да направят нещо историческо.

Някои може да искат да влязат в политиката, за да променят света, да създадат благотворителна организация, за да помагат на другите, или да достигнат върховете в избран от тях спорт.

Или може да решат да отгледат най-големия вол в света или да направят най-много скокове от място на гърба на кон.

Така или иначе в този свят има място за всички и нищо не доказва това така, както книгата на „Световните рекорди на Гинес“.

Тук ще разгледаме някои от най-впечатляващите постижения, които ще се появят в изданието за 2024 г.

Жонглиране по пътя към върха

Superstar juggler Simeon Graham features inside the latest Guinness World Records release!#GWR2024 — #GWR2024 OUT NOW (@GWR) September 14, 2023

Симеон Греъм е 15-годишен тийнейджър, който се пази от проблеми, преследвайки световни рекорди.

Тийнейджърът от Бирмингам всъщност счупи три рекорда, като успя да постигне най-много хващания докато жонглира за една минута с пет, шест и седем предмета.

Непоносимо правдоподобно!

Кога е подходящата възраст да спрете да събирате плюшени мечета? Някои може да кажат, че ранните тийнейджърски години са подходящ момент.

Опитайте се обаче, да кажете това на Николас Чериууд от САЩ, който в края на 20-те си години има най-голямата колекция от плюшени мечета в света.

Съобщава се, че неговите 1234 пухкави другари струват над £100 000.

Настръхваща коса барнет

Meet 14-year-old Amir Menendez. With an afro measuring 7.74 inches high and 9.77 inches wide, with an impressive 88-inch circumference, he owns the Guinness World Record for largest afro on not just a teenager, but of any male living on Earth. https://t.co/UsNd5ZJBtR pic.twitter.com/VtF7IMvZDr — Yahoo (@Yahoo) September 14, 2023

Амир Менендес е само на 14 години, но си пуснал най-голямата афро коса в света сред мъжете, според Световните рекорди на Гинес.

Неговата впечатляваща косата е висока 19,67 см., широка 24,83 см. и има обиколка от 226 см.

Жокера

On Nov 10th, in Qingdao, Tian Rui broadcasted the challenging "building the tallest house of cards in 12 hours". The final result was 50 floors and a height of 3.37 meters. It only took 5 hours and 4 minutes to complete the challenge! Successfully set the Guinness World Record. pic.twitter.com/qdJ3HQN3Th — Amazing Qingdao (@QingdaoAmazing) November 11, 2022

Не се задоволил с играта на покер, бридж или пасианс - китайският рекордьор Тиан Руи използва картите, за да построи най-високата кула от карти в света за един час.

Неговата 27-етажна кула беше висока 2,17 м.

Г-н Руи също така счупи рекорда за най-високата къща от карти, построена за 12 часа, която имаше общо 50 етажа и височината и достигна малко над 3,37 м.

Имаш ли огънче?

Grace Good is joining the 2024 group of Guinness World Record holders for balancing the most fire hoops and for hula hooping on a giant ball. https://t.co/G3O40BRlh8 — nwfdailynews (@nwfdailynews) September 14, 2023

Грейс Гууд от САЩ държи рекорда за най-много огнени обръчи, завъртени едновременно - не по-малко от осем.

Имаш нужда от малко пространство?

Обединените арабски емирства бяха домакин на най-голямото събиране на хора, облечени като астронавти - 940-те души направиха един огромен скок в книгата на рекордите.

Да живееш за ритниците

Global authority on record-breaking achievements, @GWR, announces that GUINNESS WORLD RECORDS™2024 is now available! Record breakers include Ginny MacColl, the oldest competitive ninja athlete at 71!💪

See more info here: https://t.co/QQyiEVuxB0 pic.twitter.com/HmajYJqEMh — PR Newswire Sports (@PRNSports) September 14, 2023

Не се забърквайте с Джини Маккол от САЩ, която на 73 години е най-възрастната „нинджа спортист“ жена в света.

Г-жа Маккол се появи в American Ninja Warrior през 2023 г., където състезателите преодоляват препятствия в различни градове на САЩ.

Дайте ни вола

Tommy the world's tallest steer among Guinness World Records winners https://t.co/EfAn51Jmyc via @MailOnline — Amanda (@Joyenz1) September 14, 2023

Томи, 13-годишен, чистокръвен, кафяв бик е най-високият в света - 1,87 м.

Преминаване на граници

Том Енох, който има синдром на Даун, държи 24 световни рекорда на Гинес, свързани с фитнеса, според класификациите сред хората с увреждане.

Последният му е рекорд за най-много лицеви опори последвани от скок във въздуха за една минута - малко след като е навършил 16 г.

Скокове на... кон

Аманда Стаалсое от Дания е направила най-много скокове на кон, за 30 секунди - 13.

Впечатляваща коса

15-годишният Сидакдип Чала влезе в рекордите на Гинес за най-дълга коса на тийнейджър.

Косата му е дълга 130 см.

Скачане на сляпо

Риусей Оучи от Япония направи най-много скейтборд скока за една минута със завързани очи.

Той успява да скочи 33 пъти, за да се приземи в книгите на рекордите.