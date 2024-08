Учените изследват видовете любов и мястото в мозъка ни

И зследователите вече имат по-добра представа къде в човешкия мозък се намира любовта и кои видове обич са най-силни, съобщи UPI.

Ядрено-магнитен резонанс показва, че любовта се намира главно в областите на мозъка, свързани с обработката на социални сигнали, съобщават изследователи в списание „Серебрал Кортекс“ (Cerebral Cortex).

Neuroscience Surprise: Different Types of Love Light Up Different Parts of the Brain | https://t.co/MoFk8SS6yr

Според учените любовта към децата предизвиква най-интензивната мозъчна активност. Тя може да бъде толкова силна, че всъщност да преминава към други части на мозъка.

„Родителската любов се активира най-дълбоко в мозъчната система. Това не се наблюдава при друг вид обич“, казва изследователката Партили Риния от университета Аалто във Финландия.

Романтичната любов също предизвиква голяма мозъчна активност, но се ограничава до социалните области на мозъка, установяват изследователите. Любовта към природата и животните активира системата за възнаграждение и зрителните области на мозъка, но не и тези части на мозъка, които са свързани с любовта към други хора.

„Сега представяме по-цялостна картина на мозъчната активност, свързана с различните видове любов, отколкото при предишни изследвания“, казва Риния в прессъобщение на университета.

Where love lives in the brain?



A NEW study shows that neural activity during a feeling of love depends on its object. Interpersonal love recruited social cognition brain areas in temporoparietal junction & midline structures significantly more than love for pets or nature 1/ pic.twitter.com/I4TYxbbT2f