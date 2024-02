Учени установиха защо хората нямат опашки

М утация на ген, ключов в ембрионалната фаза на развитие, е причината хората и човекоподобните маймуни да нямат опашки, установиха учени, цитирани от Ройтерс.

Опашката е била характерна за повечето гръбначни животни в продължение на повече от половин милиард години и нейната загуба може да е дала предимства на нашите предци при преминаването им от дърветата към земята, твърдят изследователите.

