Учени: Предпочитаният вид алкохол е показателен за начина на живот

П редпочитаният алкохол може да разкрие дали човек живее здравословно, като почитателите на бирата по-често не спазват здравните препоръки от хората, пиещи вино или концентрати. Изводът е на американски учени, цитирани от ЮПИ.

Изследователите установяват, че пиещите бира се хранят по-некачествено, по-малко активни са и по-често пушат от тези, които пият вино, концентрат или комбинация от тях.

