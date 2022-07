Смъртоносна комбинация: Как влияят на възрастните горещините и замърсяването?

Г орещината и замърсяването на въздуха могат да се окажат смъртоносна комбинация за по-възрастни хора, установи ново американско проучване, цитирано от ЮПИ. Изследването е на учени от университета на Южна Калифорния.

Високите температури и замърсяването на въздуха ще се увеличават със затоплянето на планетата, а паралелно с това ще растат и смъртните случаи, предупреждават експертите.

"По-често има горски пожари, които предизвикват замърсявания, а огънят избухва във все по-горещите дни. В бъдеще те ще стават повече", е мнението на водещия изследовател д-р Мостафижур Рахман от университета на Южна Калифорния.

They found that on days when both heat and air pollutions were high, the risk of dying from heart conditions jumped nearly 30%, and the risk of dying from respiratory problems increased by 38%.https://t.co/vxWQ6PKS08