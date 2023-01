Учени откриха радиосигнал на 8 милиарда години в далечна галактика

У чени са открили радиосигнал от атомен водород в много далечна галактика. Смята се, че галактиката, от която произхожда сигналът, е от галактика с червено преместване z=1,29. Поради огромното разстояние до галактиката, линията на излъчване се е изместила до 48 cm от очакваната 21 cm.

The signal detected by the team was emitted from this distant galaxy when the universe was only 4.9 billion years old; in other words, the look-back time for this source is 8.8 billion years. https://t.co/gOCzTjtf2d

Това откритие е феноменално, тъй като се смята, че галактиката, от която произхожда, е съществувала, когато Вселената е била само на 4,9 милиарда години - което прави източника на рекордния радиосигнал на 8,8 милиарда години.

Откриването е осъществено благодарение на това, че учените са използвали гравитационна леща, за да открият и проследят сигнала обратно до галактиката източник. Увеличението на лещата е 30 пъти, обясняват учените, което позволява на групата да види през голямото червено отместване на Вселената. Освен това екипът забелязал, че масата на атомния водород в галактиката е два пъти по-висока от звездната ѝ маса.

