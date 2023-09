Учени отгледаха бъбреци с човешки клетки в ембриони на прасета

К итайски учени успяха да отгледат бъбречна тъкан с предимно човешки клетки в свински ембриони, с надеждата в бъдеще така да се създават органи за трансплантиране, съобщиха ДПА и АФП.

Chinese scientists have succeeded in growing kidneys containing human cells in pig embryos, a world first that could one day help address organ donation shortages. https://t.co/cyVeXjiz9w

Екипът, ръководен от Лянсюе Лай от Института по биомедицина и здравеопазване в гр. Гуанчжоу, публикува резултатите си в списание Cell Stem Cell.

Методът се основава на изключването на гените SIX1 и SALL1 в ембрионите с помощта на инструмента Криспр/Кас, наричан често генетична ножица.

Scientists have grown kidneys containing mostly human cells inside pig embryos, an important step toward growing kidneys and potentially other human organs that could be used for transplants in people https://t.co/53y1JSdqUK