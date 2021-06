Учени: Обикновена настинка предпазва от COVID-19

О бикновена настинка може да предпазва от новия коронавирус, показва изследване на учени от Йейлския университет, цитирано от в." Дейли мейл".

Вирусът, който често предизвиква настинка, може да активира имунната система и нейният отговор да попречи на развитието на COVID-19.

Данните от проучването показват, че имунният отговор на риновирусите може да бъдат отправна точка и за потенциално лечение на COVID-19.

