Израел отмени носенето на маски на закрито

И зраел отмени носенето на маски на закрито, тъй като разпространението на коронавирусната зараза в страната намалява, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Israel told its citizens they could stop wearing masks indoors on Tuesday, ending one of its last main restrictions as new COVID-19 infections continued to wane even as vaccinations tapered off after a record rollout. https://t.co/Ib2F7UYEEW