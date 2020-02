Учени: Езикът на пингвините напомня човешкото общуване

Е зикът на пингвините наподобява човешкото общуване и се подчинява на същите езикови закони. До това заключение стигна международна група учени след своите изследвания, резултатите от които бяха представени от британския вестник The Independent, цитиран от "Фокус".

Специалисти от Университета в Торино (Италия), в сътрудничество с колеги от университета в Лион (Франция), са анализирали 590 записа на "разговори" на 28 възрастни африкански пингвини, които живеят в италиански зоологически градини.

Учените са се фокусирали основно върху две правила, присъщи на всички естествени езици, т.е. използва се за комуникация между хората и не е създадена целенасочено.

Penguin language obeys same rules as human speech, researchers say https://t.co/dLZ0tRyI5U