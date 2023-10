Учен: Човешкото безсмъртие ще бъде постижимо до 2030 г.

К омпютърният учен и футурист Рей Курцвейл е определил някои много конкретни срокове, в които човечеството ще постигне безсмъртие, а изкуственият интелект (ИИ) ще достигне сингулярност. Добрата новина е, че ако прогнозите му се окажат точни, просто трябва да изчакате следващите седем години, за да имате шанс да живеете вечно.

Курцвейл има сериозен опит в изготвянето на прогнози за технологиите, като през 1990 г. правилно прогнозира, че компютърът ще победи човешките световни шампиони по шахмат до 2000 г., възхода на преносимите компютри и смартфоните, преминаването към по-безжични технологии и предвиждането на експлозията на интернет, преди това да стане очевидно за всички.

През 2010 г. той дори преразглежда собствените си прогнози отпреди 20 години, за да провери как са се развили. В статията си той твърди, че от 147-те прогнози, които е направил през 1990 г. за годините, предшестващи 2010 г., 115 са се оказали "напълно верни", други 12 са били по същество верни и само 3 са били напълно погрешни.

Разбира се, той греши в някои неща, като например в прогнозата си, че самоуправляващите се автомобили ще се използват до 2009 г.

Така че, макар твърденията за безсмъртие да са смели (и, нека си признаем, вероятно погрешни), те поне не бива да се отхвърлят с лека ръка. От известно време Курцвейл прави подобни смели прогнози, като се придържа забележително близо до първоначално определените от него дати.

"2029 г. е последователната дата, която съм предвидил за това кога изкуствен интелект ще премине валиден тест на Тюринг и следователно ще достигне човешко ниво на интелигентност", каза Курцвейл пред Futurism през 2017 г.

"Определих датата 2045 г. за "сингулярността", когато ще умножим ефективния си интелект милиард пъти, като се слеем с интелекта, който сме създали."

Що се отнася до безсмъртието, Курцвейл смята, че до 2030 г. ще можем да "удължим продължителността на човешкия живот" с "повече от година всяка година". Част от това - самият напредък към сингулярността 15 години по-късно - ще включва наноботи, които ще текат в кръвта ни, ще извършват ремонти и ще свързват мозъка ни с облака. Когато това се случи, ще можем да изпращаме видеоклипове (или имейли, ако искате да се замислите за по-скучните аспекти на това да бъдеш чудовищен киборг) директно от мозъка си, както и да архивираме спомените си.

За Курцвейл сингулярността не е нещо, от което трябва да се страхуваме, а нещо, което ще подобри хората и в крайна сметка ще ни направи "богоподобни".

