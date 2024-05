Заради цъфтеж на водорасли: Туристи оцветяват в зелено езерото Уиндърмиър

С поред ново проучване потокът от туристи в Езерния район "оцветяват" езерото Уиндърмиър, във Великобритания, в зелено, като предизвикват цъфтеж на водорасли.

(Във видеото може да научите повече за: Токсични водорасли застрашават най-голямото сладководно езеро на Острова)

Проучването, финансирано от Космическата агенция на Обединеното кралство, се смята за първото, което изследва въздействието на броя на посетителите върху екологията на езерото в Камбрия.

Цъфтежът на водораслите се подхранва от високи нива на хранителни вещества, които могат да идват от канализацията, и високи температури.

