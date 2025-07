Дженифър Лопес празнува 56-ия си рожден ден със сребърна рокля, нова песен и триетажна торта (ВИДЕО)

Д женифър Лопес отпразнува 56-ия си рожден ден със стил – в секси сребърна рокля с открит гръб и внушителна триетажна торта, докато пуска нова песен и танцува в обкръжението на своите музиканти и танцьори.

Певицата и актриса, която в момента е на турне със спектакъла Up All Night: Live in 2025, отбеляза рождения си ден на 24 юли, четвъртък, с премиера на новото си парче „Birthday“ и импровизирано парти, заснето в Instagram Stories.

Dün Antalya’da sahneye çıkan Jennifer Lopez, ardından 56. yaş gününü böyle kutladı.pic.twitter.com/ZHZLlSpMCN — Onedio (@onediocom) July 24, 2025

„Име на тортата, рожденият ми ден е / Ще накарам това известно разклащане на задника, рожденият ми ден е“ - пее Лопес в откриващите стихове на закачливия химн, посветен на празничното настроение.

По време на изпълнението, заснето в кадри, споделени в социалните ѝ мрежи, тортата – украсена с бенгалски огън и инициалите JLO – беше внесена на фона на купон с танцьори, музиканти и приятели. Лопес бе заобиколена от жени с бутилки шампанско, докато тя, с чаша в ръка, се спускаше към тълпата, облечена в сребриста рокля, която блестеше под светлините.

С разпусната коса и естествена енергия, тя се раздаваше пред камерата, завладяна от ритъма на собственото си парче. Звездата празнуваше след концерта си в Анталия, Турция, проведен на 23 юли, а на 25 юли продължава с шоу във Варшава, Полша.

Между концертите, Лопес намери време за релакс, като отседна в луксозен апартамент, издълбан в масивна скала – типична екзотика за Турция.

Това е първото ѝ турне от шест години насам, стартирало на 8 юли с концерт в Галисия, Испания. Повече от година по-рано, през май 2024 г., Лопес отмени турнето This Is Me... Live, за да се посвети на семейството и себе си. В емоционално изявление тогава тя сподели:

„Изключително съм съкрушена и съсипана, че ви разочаровах. Моля, знайте, че не бих направила това, ако не чувствах, че е абсолютно необходимо.“

Jennifer Lopez Celebrating Her 56th Birthday 🔥😍 pic.twitter.com/e84z5KQ9SC — John JLover (@John_JLover1) July 24, 2025

В интервю за Interview Magazine от октомври 2024 г., тя призна, че решението ѝ било трудно, но необходимо:

„Просто трябваше да бъда с децата си, със себе си и да се задълбоча в нещата, които се случваха в живота ми. И се радвам, че го направих, защото беше наистина труден период за мен. Вероятно най-трудният в живота ми, но и най-ползотворният, защото успях да свърша тази работа върху себе си.“

Jennifer Lopez Celebrates Her 56th Birthday with a Sexy Silver Backless Dress and Huge 3-Tier Cake https://t.co/vgMeRuAhlB — People (@people) July 24, 2025

Малко след отмяната на турнето, Лопес подаде молба за развод с Бен Афлек – тема, която също намира място на сцената. По време на едно от последните ѝ изпълнения, фен държеше плакат с надпис „Джей Ло, омъжи се за мен“, на който тя отговори с усмивка:

„Мисля, че приключих с това... Опитах го няколко пъти.“

В разговор с Access Hollywood след Американските музикални награди през 2025 г., Лопес потвърди, че в момента не е готова за нова връзка. Когато актрисата Тифани Хадиш предложи да тръгнат на „лов за мъже“, Лопес категорично отвърна:

„Казах ѝ: „Момиче, не търся мъж. Щастлива съм в момента. Не се опитвам да го разваля, добре?““