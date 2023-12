"Трудно е да си жена": Шей Мичъл сподели за живота си след раждането на двете ѝ дъщери

Ш ей Мичъл споделя, че е почувствала „напрежение“, след като роди дъщерите си.

Актрисата от "Малки сладки лъжкини" има две дъщери от партньора си Мат Бабел.

Това са Атлас Ноа на 2 години и Рим на 18 месеца.

36-годишната Мичъл сподели във вторник за корицата на Byrdie, че е „трудно да си жена в днешно време“.

