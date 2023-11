Тревожно: Популацията на полярните мечки е застрашена, ето защо

П рез първата седмица на ноември се отбелязва Световният ден на полярната мечка. За никого не е тайна, че намаляването на ледената покривка оказва негативно влияние върху белите мечки, тъй като те не разполагат с достатъчно пространство за лов, а колкото повече време женските прекарват на сушата, толкова по-дълго са принудени да гладуват. Това означава, че кърмата на майките често спира или организмът им произвежда продукт, който е по-малко хранителен.

Учени са изследвали на здравословното състояние и състава на кърмата на полярните мечки.

Рибната диета на полярните мечки води до появата на необичайна кърма. Съставът на кърмата е изследван от д-р Андрю Дерохер, изследовател, който дори е опитал продукта и го описва като "богата кремообразна текстура с морски вкус, който напомня на риба".

Тази кремообразна текстура се дължи на високото съдържание на мазнини в млякото на полярната мечка, обяснява експертът.

Нови изследвания са разкрили, че производството на мляко става все по-трудно, имайки предвид изменението на климата. Учени прогнозират, че качеството на кърмата ще се влоши още повече.

New research has found that polar bears may struggle to produce milk for their cubs as climate change melts sea ice. Read more on how Impaired lactation has likely played a role in the recent decline of several polar bear populations. https://t.co/kNwnkl2yHi pic.twitter.com/0ESxTf7Q85 — ARF - Arctic Focus (@ArcticFocus) October 7, 2023

Как се размножават полярните мечки?

“При полярните мечки чифтосването обикновено става през пролетта върху леда. Женските и мъжките прекарват няколко седмици заедно, чифтосват се и след това тръгват по своя път. Но оплодената яйцеклетка, която женската носи не започва да се развива веднага”, коментира изследователят Луиз Арчър от Университета на Торонто.

Той обяснява, че при полярните мечки се наблюдава нещо, което се нарича забавена имплантация, което означава, че развитието на плода се забавя. Това означава, че женските белите мечки имат време да натрупат енергийни резерви. Те продължават да се хранят на леда и едва през есента - обикновено около октомври или ноември, ако до този момент са натрупали достатъчно телесни мазнини - яйцеклетката ще се имплантира и ще започне да се развива, посочва Арчър.

A new study reveals a potential impact of sea ice loss on polar bear lactation. As they spend more time fasting on land due to disappearing sea ice, moms stop producing milk or produce less energetically-rich milk for their cubs. Learn more here. https://t.co/EZRIUwCXLh pic.twitter.com/wxhJLLBQ6t — Polar Bears International (@PolarBears) October 5, 2023

Колко дълго продължава бременността на полярната мечка?

Само около 60 дни - това е наистина кратък период, но той позволява известна гъвкавост. Ако не са напълнели достатъчно, бременността няма да продължи. Вместо това ще се върнат обратно на морския лед за още една година, ще продължат да се хранят, за да подобрят здравословното си състояние. Това е важно за бели мечки, защото раждането и издръжката на малките е наистина голямо предизвикателство за тях. От октомври до ноември в снега се изграждат бърлоги. Когато е в бърлогата, мечката не се храни и не пие течности.

През това време тя ражда малките си - от едно до три мечета в средата на зимата, посочва ученият и уточнява, че бърлогите на мечките обикновено са изключително малки.

“Докато напуснат бърлогата, малките са станали около 20 пъти по-големи. Женската бяла мечка може да загуби до около 44% от телесната си маса през това време. В някои части на Арктика те могат да гладуват в продължение на около осем месеца, така че това наистина е голямо предизвикателство”, казва изследователят от Университета на Торонто.

A new study suggests a link between sea ice loss and #PolarBears lactation. Ice loss forces some polar bear populations to spend more time on land, where food is less abundant. Starved mother bears may struggle to produce sufficient milk for their cubs. https://t.co/EtZJdXu9Ny pic.twitter.com/KLqkHzTcE8 — Marine Mammal Commission (@MarineMammalCom) October 12, 2023

Как полярните мечки изхранват на малките си?

“В новото проучване изследвахме, какво всъщност се случва, когато бели мечки, които изхранват малките си, са принудени да останат без храна. Когато полярните мечки напуснат бърлогата с малките си, те остават с тях около две години и половина и през това време майките им осигуряват мляко”, казва Арчър.

По думите му в някои части на Арктика белите мечки се придвижват към сушата, когато морският лед се разтопи през лятото. Според него, това може да е предизвикателство за животните, които продължават да осигуряват мляко за малките си, докато самите те не се хранят.

“През по-голямата част от времето, прекарано на сушата, те наистина гладуват”, категоричен е той.

“Взехме проби от млякото на полярни мечки, които са били на сушата с малките си, а след това измерихме дали енергийното съдържание на млякото се променя в зависимост от времето, прекарано на сушата”, казва експертът.

Това, което установихме, е, че колкото по-дълго време полярните мечки прекарват на сушата, толкова по-вероятно е те да са спрели да кърмят. Освен това, колкото по-дълго време прекарват на сушата, те произвеждат мляко с по-ниско енергийно съдържание за своите мечета. Млякото на полярните мечки е с висока масленост, така че производството му изисква много енергия, обяснява ученият.

Когато мечките са спрели да дават мляко, те са пестили енергия, което е било от полза за майките, но е имало отрицателно въздействие върху растежа на мечетата, казва Арчър.

Това би могло да окаже отражение върху оцеляването на малките и потенциално да повлияе на популацията в дългосрочен план, смята той.