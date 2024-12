Трети човек в историята получи бъбречна трансплантация от генно редактирано прасе

Ж ена от Алабама, която е в списъка на чакащите за бъбречна трансплантация от 2017 г., току-що стана третият в историята реципиент на генетично редактиран свински бъбрек.

(От видеото си припомнете първата трансплантация на бъбрек от прасе на жив човек)

53-годишната Тауана Луни преди това е дарила бъбрек на собствената си майка, но когато единият ѝ останал бъбрек започва да отказва, започва дългото чакане за донорски орган.

Ситуацията на Луни се усложнява от уникални медицински фактори. При нея е преценено, че има вероятност от отхвърляне на органа поради високите нива на вредни антитела в кръвта ѝ, което прави почти невъзможно намирането на подходящ човешки бъбрек. През почти осемте години, през които е била в списъка на чакащите, тя е трябвало да се подложи на животоспасяващо диализно лечение, което с времето става все по-трудно, тъй като кръвоносните съдове, необходими за достъп, се увреждат.

Поради тези обстоятелства в крайна сметка Луни се класира за получаване на генетично редактиран свински бъбрек по програмата за разширен достъп на Агенцията по храните и лекарствата.

An Alabama woman has become only the fifth person in the world to receive a genetically-modified organ from a pig after undergoing a kidney transplant.@ABC News’ @morganorwood has more details on the groundbreaking procedure. https://t.co/kUfVaxmRaX pic.twitter.com/FgilVh3KcM