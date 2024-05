Трагичната история на крал Бран Благословения, повелител на гарваните

М итологията на Уелс е една от най-богатите на планетата, съчетаваща природна красота и пищност с тъжен плач по един изгубен свят. Великите поеми на уелските легенди съдържат истории за всички времена, а малко фигури се открояват толкова силно, колкото легендарния крал и великан Бран Блажения.

(Във видеото може да научите повече за: 10 исторически личности, които може би не са съществували)

Този велик герой, прочут с връзката си с гарваните и с ролята си в различни келтски митове и легенди, дълго време е бил почитан като могъщ и мъдър владетел. Често изобразяван като великан и закрилник, връзката му с гарваните символизира пророчеството, мъдростта и неземното царство.

Днес той може би е забравен от мнозина, но историята му продължава да живее в средновековните хроники - Уелските триади. Историите на Бран са богати на теми за саможертвата, честта и мистичното, което го превръща в завладяваща фигура в келтския фолклор и обект на увлечение както за учени, така и за ентусиасти.

King Bran the Blessed, king of #ravens is at the heart of #Welshmythology. How did he sacrifice himself for his country, and where does he lie today?https://t.co/6LivMA8lf1