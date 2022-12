Откриха първо свидетелство за динозавър, хранещ се с бозайник

У чени смятат, че са открили първия известен случай на бозайник, изяден от динозавър, предаде ДПА.

Палеонтолози във Великобритания са анализирали фосилни останки отпреди около 120 милиона години на малък пернат динозавър, известен като Микрораптор (Microraptor), с крак на животно в гръдния му кош.

Експертите казват, че откритията им, публикувани в сп. "Journal of Vertebrate Paleontology", са "първото свидетелство за динозавър, който се храни с бозайник".

Водещият автор на изследването д-р Дейвид Хоун от университета "Куин Мери" в Лондон казва: "Изключително рядко се откриват образци от храна в динозаври, така че всеки пример е наистина важен, тъй като дава пряко доказателство за това какво са яли древните създания".

"Този бозайник не е бил предшественик на човека, но въпреки това може да добием представа за някои от нашите древни родственици, които може да са били храна за гладни динозаври", допълва ученият.

"Изследването рисува картина на един пленителен момент във времето - първото свидетелство за динозавър, който яде бозайник, дори това да не е толкова плашещо, колкото всичко в "Джурасик парк", казва още Хоун.

Микрорапторите са живели преди между 125 и 113 милиона години в древните гори на територията на днешен Китай. Те са се придвижвали на два крака, но според експертите са били способни и да летят.

С размерите на врана или малка котка, микрорапторите е възможно да са се плъзгали от дърво на дърво, за да ловуват малки животни.

Въпреки че екземплярът е описан за първи път през 2000 г., изследователите отбелязват, че предишният екип не е успял да види останките на друго животно във вътрешността на динозавъра.

