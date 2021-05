Това е изненадващият победител на „Евровизия” 2021

П обедител на „Евровизия” 2021 стана рок групата „Манескин” с песента „Zitti e buoni” (Млъкни и тихо).

Тя беше най-слушаната в световен мащаб на музикалните платформи от всички участващи на песенния конкурс, с над 26 милиона прослушвания от март до май включително.

Втора остана представителката на Франция, която беше фаворит на букмейкърите за спечелването на конкурса. А песента от Швейцария, получила най-много точки от гласовете на националните журита, се класира трета.

„Манескин” стават известни, когато завършват на второ място в конкурса „X Factor” Италия през 2017 г. През 2018 г. издават станалия платинен албум „Il ballo della vita”, който включва хита „Torno a casa”. Водени от гласа на Дамяно Давид, те участват и на „Санремо” 2021.

„Zitti e buoni” е бързо парче, с много китарни рифове и малко смесване с психеделичния рок. Дамяно подивява, когато я пее, но на сцената на „Евровизия” беше сравнително спокоен.

Според „Манескин” „Zitti e buoni” е манифест за тези, които искат да продължат напред, съхранявайки своята уникалност, без значение кой какво говори за тях.

Специално за конкурса „Евровизия” част от текста на парчето трябваше да бъде променена, защото в нея имаше нецензурни изрази.

Италия спечели първото място след инфарктно гласуване, при което зрителите напълно разместиха класирането, подредено от националните журита.

Песента от България „Growing up is getting old”, прекрасно изпълнена от Виктория Георгиева, беше класирана на шеста позиция преди вота на публиката, но след това падна на 11 място.

Източник: GettyImages

При обявяването на резултатите от гласуването на публиката се стигна до безпрецедентна и донякъде неудобна ситуация, тъй като цели 4 държави – Великобритания, Нидерландия, Германия и Испания, получиха 0 точки от зрителите на „Евровизия”.

Според правилата, следващата година състезанието ще се проведе в страната победител - Италия.