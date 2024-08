И зследователи в Испания са открили изгубени острови, потънали в океана преди милиони години, като плажовете на някои от тях все още са непокътнати.

"Това може да е произходът на легендата за Атлантида", казва в имейл за Live Science Луис Сомоса, ръководител на проект за изучаване на вулканичната дейност край Канарските острови.

Екипът е открил островите на подводна планина, която съдържа три неактивни вулкана и е с диаметър около 50 км. Основата му е на около 2,3 км под повърхността на океана.

Учените нарекоха новооткритата планина Лос Атлантес по името на легендарната цивилизация на Платон, която боговете потопили в океана като наказание за неморалността на нейните граждани.

"В миналото те са били острови, които са потънали и продължават да потъват, както разказва легендата за Атлантида", казва Сомоса, геолог от Испанския институт по геология и минно дело (IGME-CSIC), в преведено изявление.

