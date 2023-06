Това може би е най-старата книга в света

С ъздаването на първите книги може да е станало стотици години по-рано, отколкото се смяташе, според нови открития на експерт от австрийски университет, съобщи ДПА.

Реставраторката Тереза Цамит Лупи е открила следи от шевове по време на рутинна работа върху египетски папирус, съобщиха от Университета на Грац.

Фрагментът датира от III в. пр.н.е. и е с 400 години по-възрастен от най-старите известни досега доказателства за съшити книги, които датират от 150 до 250 г., и се съхраняват в библиотеки в Лондон и Дъблин.

Pretty cool



“Maltese conservator discovers fragment of 'oldest-known book in the world'”https://t.co/deVqvfFQ6r pic.twitter.com/odYU1JQAKx