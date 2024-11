Учени откриха „път от жълти тухли“ на дъното на Тихия океан

П рез 2022 г. експедиция до дълбоководен хребет, северно от Хавайските острови, разкрива изненадващо откритие: древно пресъхнало езерно дъно, постлано с нещо, което прилича на път от жълти тухли.

На мистериозната сцена се е натъкнал изследователският кораб „Наутилус“, докато е проучвал хребета Лилиʻуокалани в рамките на морския национален паметник Папаханаумокуакеа (PMNM).

PMNM е една от най-големите морски защитени зони в света, по-голяма от всички национални паркове в Съединените щати, взети заедно, а ние сме изследвали само около 3% от морското ѝ дъно.

Изследователите от Ocean Exploration Trust разширяват границите на тази дива природа, която се намира на повече от 3000 метра под вълните, а най-хубавото е, че всеки може да наблюдава проучването.

