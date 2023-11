Коя красавица грабна титлата "Мис Вселена" (ВИДЕО/СНИМКИ)

Н икарагуанският модел Шейнис Алондра Паласиос Корнейо, на 23 години, спечели титлата на "Мис Вселена".

Конкурсът се проведе в Салвадор и беше излъчван в YouTube и други социални канали на надпреварата.

Победителката е висока 1,80 метра, с кафяви очи и кестенява коса. През 2021 г. тя представи страната си и в конкурса "Мис Свят".

Красавицата е родена в Манагуа и е учила масови комуникации в Централноамериканския университет.

За първи път Никарагуа печели титлата на "Мис Вселена".

През 2022 година отличието отиде за американския модел и дизайнерка Ар Бони Габриел.

