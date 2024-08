Това е най-високият човек, който е живял някога

И звестен като гиганта от Алтън, Робърт Уадлоу от Алтън, Илинойс, е най-високият човек, потвърден в историята. С ръст от 2,72 м (8 фута и 11 инча) към момента на трагично ранната си смърт, високият американец е бил с размерите на обикновен тийнейджър, когато е започнал да посещава детска градина, и също така е притежавал най-големите стъпала и ръце, записани някога в човешката история.

(В архивното видео вижте друг претендент за титлата от Турция)

Роден през февруари 1918 г. в семейството на родители с нормални размери, Уадлоу бил невзрачно бебе - малко по-едро, но със сигурност нищо необичайно. До петгодишна възраст обаче момчето достигнало шокиращите 1,63 м и трябвало да носи дрехи, предназначени за тийнейджъри.

Robert Wadlow gained international fame as the tallest man in the world, and 80 years after his death, he remains a household name to many in the Midwest. Wadlow, who died at age 22 in 1940 from complications of a foot infection, reached the remarkable height of 8 feet and 11 in pic.twitter.com/9chNdQly8u