"Екзорсистът: Вярващият" стана най-гледаният филм през изминалия уикенд у нас

П родължението на "Заклинателят" от 1973 година - "Екзорсистът: Вярващият", е най-гледаният филм у нас след миналия уикенд, сочат обобщените данни от киносалоните. Петдесет години след първата продукция, отново в центъра на историята са обсебени от демони деца, които свещеници трябва да освободят от злите духове. Филмът е привлякъл интереса на 7539 зрители, а приходите от първия уикенд у нас са 96 491 лева.

At number one, The Exorcist: Believer opened to $27.2 million at the domestic box office this weekend. Paw Patrol: The Mighty Movie moved to second place with $11.75 million. Saw X landed in third place with $8.15 million. pic.twitter.com/tUgFaV0E8K — IGN (@IGN) October 8, 2023

На втора позиция е двуседмичният първенец "Пес патрул: Супер филмът". Приключенията на познатите герои, които този път трябва да спасят суперсилите си, са гледани вече от 62 480 зрители, а за трите седмици по екраните постъпленията възлизат на 682 921 лева.

‘PAW Patrol The Mighty Movie’ has surpassed 100 MILLION at the global box office. pic.twitter.com/boOb182dnn — ToonHive (@ToonHive) October 14, 2023

Трето място заема "Убийствен пъзел X", сочен от критиката като филм, близък до първите два от франчайза. Случилото се с медицински лица-измамници след лъжлива операция са проследили 19 610 зрители, като за двете седмици приходите от билети са 244 755 лева.

Четвърто място е за втората премиера от миналия уикенд - българският "Аферата Пикасо". Какво може да забърка фалшификатор на картини в опита си да се отърве от наказанието заради просрочен дълг са разбрали 2912 зрители, като постъпленията възлизат на 37 340 лева.

На пета позиция с повече детска публика е третата премиера - германският "Ласи - Едно невероятно приключение". Намирането на отвлечено куче от познатия телевизионен герой с дълга козина и уши е проследено от 3290 зрители и отчита 36 649 лева приходи.

Global Screen’s ‘Lassie - A New Adventure’ finds buyers ahead of EFM (exclusive) https://t.co/ZyLgDWux9k pic.twitter.com/YwBnnLKzJy — Screen International (@Screendaily) February 16, 2023

На шесто място е "Създателят" - футуристичната фантастика за близката връзка между изкуствения интелект и човека. Историята за борбата между човешкия вид и създадените от него роботи с изкуствен интелект са гледали вече 20 850 зрители, а за трите седмици в кината продадените билети са на стойност 277 719 лева.

Just saw The Creator in theaters. The hype on scope & visuals is very much real. Absolutely lavish, massive worldbuilding, top tier design, seamless VFX, better than most $250M movies for $80M. Did have script issues, but story still beats most big IP films. Glad to support it! pic.twitter.com/8rxeORuTiK — Macroblock (@sainimatic) October 12, 2023

Създаденият по мотиви от книгите на Агата Кристи "Призраци във Венеция" е на седма позиция по зрителски интерес. Разкриването на убийците в стара къща някъде насред каналите е привлякло 39 690 зрители за месец в кината, като приходите са 427 734 лева.

‘A HAUNTING IN VENICE’ has surpassed $100 million at the global box office. pic.twitter.com/0CkBisW8z9 — Film Updates (@FilmUpdates) October 8, 2023

На осмо място в топ 10 е "Луди пари", описващ една история и с българска следа отпреди три години. Възходът на акциите на "ГеймКорп" и случващото се покрай него, включително и със собствениците на платформата "РобинХуд", са видели 4736 зрители, като за десетте дни у нас постъпленията са 59 678 лева.

Девето място заема "Монахинята 2", като вече месец и половина е сред най-гледаните филми у нас. Срещата на сестра Ирене с демон в монашеско расо е гледана от 78 069 зрители, а приходите са 863 387 лева.

‘THE NUN II’ crossed $240M at the worldwide box office.



The movie helms a $38M budget.



Read our review: https://t.co/dz2TAIq3rN pic.twitter.com/Tq9xbEGUIv — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) October 8, 2023

Десета позиция е за четвъртата премиера от миналия петък - норвежката анимация "Двама приятели и язовеца: Тунела на призраците". Магичното пътешествие на Тусън, Лудиуд и умния им язовец, за да помогнат на Аманда, е привлякло интереса на 900 зрители и отчита 9304 лева приходи от билетите им.

През миналия почти летен уикенд в кината са били общо 35 491 зрители. Миналата година по същото време салоните са посетили общо 41 356 зрители.