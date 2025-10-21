9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

М игрената е едно от най-честите и най-мъчителни неврологични състояния, засягащо милиони хора по света. Пристъпите ѝ могат да продължат с часове или дори дни, като често са придружени от силна болка, чувствителност към светлина и шум, гадене и замайване. Макар причините за мигрената да са комплексни - включващи генетични, хормонални и стресови фактори - храната, която консумираме, често играе ключова роля в отключването на пристъпите.

Определени храни и напитки влияят на химичния баланс в мозъка и на кръвоносните съдове, което може да доведе до внезапна поява на болка. Разпознаването на тези хранителни провокатори е от съществено значение за хората, които страдат от мигрена, тъй като избягването им може да намали както честотата, така и интензитета на пристъпите.