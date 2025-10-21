Любопитно

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

Дори любимите ни ястия могат да предизвикат силна болка – виж кои храни най-често стоят зад пристъпите на мигрена

21 октомври 2025, 12:02
9 храни и напитки, които предизвикват главоболие
Източник: iStock/Getty Images

М игрената е едно от най-честите и най-мъчителни неврологични състояния, засягащо милиони хора по света. Пристъпите ѝ могат да продължат с часове или дори дни, като често са придружени от силна болка, чувствителност към светлина и шум, гадене и замайване. Макар причините за мигрената да са комплексни - включващи генетични, хормонални и стресови фактори - храната, която консумираме, често играе ключова роля в отключването на пристъпите.

Определени храни и напитки влияят на химичния баланс в мозъка и на кръвоносните съдове, което може да доведе до внезапна поява на болка. Разпознаването на тези хранителни провокатори е от съществено значение за хората, които страдат от мигрена, тъй като избягването им може да намали както честотата, така и интензитета на пристъпите.

В нашата галерия сме събрали най-често срещаните храни и напитки, които могат да предизвикат мигрена - според медицински изследвания и споделен опит на пациенти.

Храните, които могат да отключат мигрена
9 снимки
кафе кофеин
кисело зеле
газирани напитки
алкохол
Мигрена Храни Напитки Хранителни провокатори Пристъпи на мигрена Симптоми Причини Болка Неврологично състояние Избягване на храни
Поредната перфектна буря, задава се нова криза с доставката на чипове

Поредната перфектна буря, задава се нова криза с доставката на чипове

