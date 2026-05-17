Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Лошият сън често се крие в чинията ни. Експерти предупреждават, че някои на пръв поглед безобидни продукти блокират естествените механизми на тялото за почивка. Разберете кои храни и напитки трябва да избягвате вечер, за да си осигурите пълноценна нощ

17 май 2026, 06:46
Източник: iStock/Getty Images

Л ошият сън може да бъде причинен от нещо повече от вечерната ви чаша кафе. Има храни, които ви държат будни, когато тялото ви се нуждае от почивка. Разбрахме кои продукти е най-добре да избягвате за вечеря, за да си осигурите добър нощен сън.

  • Кофеинови храни и напитки

Кофеинът е стимулант на централната нервна система. Основният му ефект е да блокира аденозина – вещество, което се натрупва през деня и сигнализира на мозъка, че е време за покой.

Кофеинът се съдържа не само в кафето, но и в:

  • някои газирани напитки;
  • енергийни напитки;
  • черен и зелен чай;
  • шоколад;
  • някои десерти (например тирамису).

Едно проучване, публикувано в The Journal of Clinical Sleep Medicine, оценява ефектите на 400 мг кофеин (еквивалентно на 2-3 чаши кафе), консумиран непосредствено преди лягане, както и 3 и 6 часа преди това. Резултатите показват, че пиенето на кафе дори 6 часа преди сън нарушава качеството му: участниците заспиват по-бавно, спят по-малко и се събуждат по-често през нощта.

Важно: Различните хора реагират различно на кофеина. Това зависи от генетични фактори, влияещи върху скоростта на метаболизиране. За хората, които разграждат кофеина бързо, една вечерна чаша може да не е проблем. За „бавните метаболизатори“ обаче дори кафе сутринта може да причини безсъние.

  • Сладкиши и прости захари

Сладкишите, печивата, белият хляб и сладките напитки причиняват рязък скок на кръвната захар. Когато тя спадне, тялото освобождава хормони на стреса – адреналин и кортизол. Това води до тревожност, глад и раздразнителност посред нощ, което ви кара да се събуждате.

Голямо обсервационно проучване, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, установи, че консумацията на добавена захар увеличава риска от безсъние при жени в постменопауза.

Източник: iStock/Getty images
  • Пикантна храна

Лютите храни могат да предизвикат лошо храносмилане и да изострят киселинния рефлукс. Лежането влошава тези ефекти, тъй като стомашната киселина по-лесно навлиза в хранопровода и причинява дразнене, което пречи на навлизането в дълбок сън.

Освен това храните с високо съдържание на капсаицин повишават телесната температура. За да заспим, тялото ни има нужда от леко охлаждане. Дори леко повишаване на температурата нарушава биоритмите и води до нощни събуждания.

Източник: iStock/Getty Images
  • Бързо хранене и ултрапреработени храни

Инстантните юфка, готовите ястия, колбасите и бързото хранене са потенциална пречка за съня. Мащабно проучване в Южна Корея (BMJ Open) установи, че редовната им консумация е свързана с лошо качество на почивката, което бе потвърдено и от учени, публикували труд в списание Nutrients.

Тези храни са пренаситени с рафинирани въглехидрати, захар и мазнини, които предизвикват метаболитен стрес. Високото им съдържание на калории води до наддаване на тегло, което е основен рисков фактор за сънна апнея – състояние, при което дишането спира за кратко по време на сън, причинявайки фрагментация на почивката.

  • Алкохол

Алкохолът предизвиква сънливост и намалява времето за заспиване. Веднага щом нивата му в кръвта започнат да намаляват обаче, тялото изпитва обратния ефект. Сънят става повърхностен и неспокоен. Хората се събуждат често и не могат да навлязат в фазите на дълбок сън, необходими за възстановяване.

Проучване от 2020 г., обхващащо над 11 900 души, потвърждава, че високата консумация на алкохол е пряко свързана с лоша продължителност и качество на съня.

Източник: iStock/Getty Images
  • Ключът към добрия сън

Качеството на нощната ви почивка зависи до голяма степен от това, което ядете за вечеря. За да спите добре, избирайте леки ястия и избягвайте стимулантите. Ако сте чувствителни към кофеина, старайте се да не го консумирате след обяд.

Източник: www.rambler.ru    
Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

