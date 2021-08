Том Круз кацна аварийно с хеликоптер в двора на британско семейство

Т ом Круз, който е в Англия за снимки на сцени от седмата част на "Мисията невъзможна", кацна аварийно с хеликоптер в градината на британско семейство.

Британката Алисън Уеб била запитана за разрешение ВИП персона да кацне с хеликоптера си в имението ѝ, тъй като летището в Ковънтри е временно затворено, пише "Би Би Си".

'Tom Cruise is in my Warwickshire garden' https://t.co/hMT98n3jOe