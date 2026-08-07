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Тайната под костюма: Том Холанд с шокиращо признание за снимките на „Спайдърмен“

В откровено интервю актьорът признава, че перфектната визия на екран понякога върви с доста куриозни правила зад кулисите

7 август 2026, 12:27
Тайната под костюма: Том Холанд с шокиращо признание за снимките на „Спайдърмен“
Източник: Getty

Д а влезеш в ролята на един от най-обичаните супергерои в света звучи като сбъдната мечта, но за британския актьор Том Холанд снимките на „Спайдърмен“ се превърнаха в истинско изпитание, включващо пиене на вода през окото и носене на доста необичайно бельо.

Обличането на легендарния червено-син костюм на Питър Паркър изисква сериозни жертви на снимачната площадка. В откровено интервю за британското списание ShortList от юни 2017 г. – точно преди премиерата на първия си самостоятелен филм „Спайдърмен: Завръщане у дома“ – Холанд разкрива с какви куриозни и неудобни физически предизвикателства се е сблъсквал всеки ден.

Неудобната истина за бельото

Най-големият шок за младия актьор се оказва това, което се налага да носи под самата супергеройска екипировка. Оказва се, че стандартни боксерки или слипове са абсолютно изключени.

„Първото нещо, което трябва да знаете, е, че под този костюм носех единствено прашки. Донесоха ми ги още през първия ден и казаха: „Ето ти прашките“. Имах сериозни опасения... но нямаше как, трябваше да свикна“, споделя той в интервюто от 2017 г.

Причината за това решение е изцяло визуална – тъканта на костюма е толкова тънка и прилепнала по тялото, че всяко обикновено бельо би оставило видими шевове и очертания на камерата. Въпреки първоначалния си шок, Холанд бързо разбрал, че перфектната визия на екран изисква известни жертви зад кулисите.

Първи кадри от „Спайдър-Мен: Нов ден“ – вижте Том Холанд, Зендая и завръщането на Човека-паяк към корените му
15 снимки
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Тръбичка през окото: Как актьорът се бореше с жаждата

Бельото обаче не било единственото изпитание. Друг голям проблем по време на дългите снимачни дни се оказало нещо толкова елементарно, колкото пиенето на вода. Костюмът на Човека-паяк е цялостен, плътно впит и няма никакъв отвор за устата.

Когато Холанд попитал член на екипа как се предполага да пие вода, получил саркастичния отговор: „Защо ти е да пиеш вода?“

„Отвърнах му: „Защото съм човек и ми трябва вода, за да оцелея!“,  разказва актьорът.

За да не се налага костюмът да се сваля при всяка глътка (процес, който отнемал часове), екипът измислил нестандартно решение: пробили малка дупка в областта на окото на маската и през нея прекарвали тънка пластмасова тръбичка директно до устата му. Неговият асистент постоянно ходел след него с бутилка.

„Поглъщах толкова много течности през тази тръбичка, сякаш бях суха гъба – направо се удавях в костюма“, шегува се Холанд.

Източник: ShortList    
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